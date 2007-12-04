У Сумах під вартою головний лікар обл. лікарні

Суми. 4 грудня. УНІАН. У Сумах за підозрою у неодноразовому отриманні хабарів затримано головного лікаря Сумської обласної клінічної лікарні.

Як повідомила УНІАН співробітник ЦЗГ УМВС України в Сумській області Галина КОЖЕДУБОВА, за даними фактом прокуратурою Сумської області порушено кримінальну справу за ч.2 368 ст. КК України (одержання хабара). підозрюваній пред’явлено обвинувачення. Наразі лікарка затримана і перебуває під вартою.

За словами Г.КОЖЕДУБОВОЇ, в ході проведення оперативно-розшукових заходів працівниками управління ДСБЕЗ УМВС України в Сумської області встановлено, що головний лікар Сумської обласної клінічної лікарні 26 жовтня отримала хабара від приватного підприємця. За участь та перемогу в проведеному тендері з закупівлі продуктів харчування для обласної лікарні за бюджетні кошти лікарка одержала у своєму службовому кабінеті хабар.

Водночас правоохоронці звернулися до всіх жителів Сумщини з проханням допомоги у встановленні нових фактів протиправної діяльності лікарів обласної лікарні та вимагання хабарів за госпіталізацію, під час працевлаштування чи з будь-яких інших причин.