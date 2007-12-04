Стан здоров’я Авакова задовільний
10:57, 04 грудня 2007Харьків
2 0
Лікарі спокійні, каже Терехов
Харків. 4 грудня. УНІАН. Стан здоров’я голови Харківської облдержадміністрації Арсена АВАКОВА не викликає побоювань у лікарів.
Про це повідомив журналістам заступник голови губернатора Ігор ТЕРЕХОВ.
На даний час А.АВАКОВ знаходиться в одній з клінік у Німеччині, де проходить медичне обстеження.
Як зазначив І.ТЕРЕХОВ, стан здоров’я А.АВАКОВА задовільний та не викликає побоювань з боку лікарів.
І.ТЕРЕХОВ зазначив, що діагноз «стенокардія» (про що повідомлялося 26 грудня після госпіталізації А.АВАКОВА – УНІАН) не підтвердився.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter