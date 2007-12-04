Стан здоров’я Авакова задовільний

Харків. 4 грудня. УНІАН. Стан здоров’я голови Харківської облдержадміністрації Арсена АВАКОВА не викликає побоювань у лікарів.

Про це повідомив журналістам заступник голови губернатора Ігор ТЕРЕХОВ.

На даний час А.АВАКОВ знаходиться в одній з клінік у Німеччині, де проходить медичне обстеження.

Як зазначив І.ТЕРЕХОВ, стан здоров’я А.АВАКОВА задовільний та не викликає побоювань з боку лікарів.

І.ТЕРЕХОВ зазначив, що діагноз «стенокардія» (про що повідомлялося 26 грудня після госпіталізації А.АВАКОВА – УНІАН) не підтвердився.