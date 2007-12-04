У Харкові шукають учасників порнобізнесу

Харків. 4 грудня. УНІАН. Прокуратурою області порушено кримінальну справу стосовно невстановлених громадян України, які надавали допомогу громадянину однієї із іноземних держав під час його перебування в Харкові, у підборі неповнолітніх дівчат віком до 14 років для створення відеопродукції порнографічного характеру.

Як повідомила кореспонденту УНІАН начальник відділу прокуратури області Алла ПРАВОСУД, у цій справі триває слідство.

У разі доведення вини за примушування неповнолітніх до участі у створенні програм порнографічного характеру карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років, зазначила радник юстиції.