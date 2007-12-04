Харків’яни запасаються зброєю?

Харків. 4 грудня. УНІАН. Минулого тижня працівниками міліції було вилучено у харків’ян досить помітний арсенал зброї.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в Харківській області.

Зокрема, на вулиці Полтавський шлях працівники Ленінського райвідділу затримали вдень чоловіка, який мав обріз карабіна невстановленої марки калібру 7,62 мм.

29 листопада працівниками Дергачівського райвідділу міліції у домоволодінні мешканця села Протопопівка було вилучено обріз мисливської гладкоствольної рушниці «ІЖ-5» 24-го калібру, який згідно з висновком експертизи визнаний вогнепальною зброєю. За зібраними матеріалами порушено кримінальну справу за ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

27 листопада працівниками Сахновщинського райвідділу міліції у власному домоволодінні мешканця села Нова Чернеччина вилучено 28 патронів калібру 5,6 мм.

Крім того, 28 листопада працівниками цього ж райвідділу у мешканця села Бондарівка вилучено 23 патрони калібру 5,6 мм.

Вилучене направлено на дослідження. Місце та мета придбання патронів встановлюються, повідомили в ЦГЗ.