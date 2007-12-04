Мер відповість на запитання

Прес-конференція в ІА РБК-Україна

Харків. 4 грудня. УНІАН. Харківський міський голова Михайло ДОБКІН сьогодні у Києві проведе прес-конференцію. Як повідомляє «Настоящий дозор», відкрита прес-конференція відбудеться у приміщенні інформагентства РБК-Україна в режимі web. Про час прес-конференції не повідомляється. «Настояний дозор» пропонує задавати запитання меру Харкова.

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