Мер відповість на запитання
15:14, 04 грудня 2007Харьків
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Прес-конференція в ІА РБК-Україна
Харків. 4 грудня. УНІАН. Харківський міський голова Михайло ДОБКІН сьогодні у Києві проведе прес-конференцію.
Як повідомляє «Настоящий дозор», відкрита прес-конференція відбудеться у приміщенні інформагентства РБК-Україна в режимі web.
Про час прес-конференції не повідомляється.
«Настояний дозор» пропонує задавати запитання меру Харкова.
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