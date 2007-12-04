Мер відповість на запитання

15:14, 04 грудня 2007
Харьків
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Прес-конференція в ІА РБК-Україна

Харків. 4 грудня. УНІАН. Харківський міський голова Михайло ДОБКІН сьогодні у Києві проведе прес-конференцію.

Як повідомляє «Настоящий дозор», відкрита прес-конференція відбудеться у приміщенні інформагентства РБК-Україна  в режимі web.

Про час прес-конференції не повідомляється.

«Настояний дозор» пропонує задавати запитання меру Харкова.

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