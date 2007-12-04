Добкін про борги Харкова
17:20, 04 грудня 2007Харьків
0
З прес-конференції в РБК-Україна
Харків. 4 грудня. УНІАН. Харків винен по кредитних та лізингових зобов’язаннях 100 млн. дол.
Про це повідомив мер міста Михайло ДОБКІН у ході он-лайн конференції в прес-центрі інформагентства РБК - Україна (Росбізнесконсалтинг-Україна) у Києві.
«Зобов’язання по цінних паперах в 2005-2006 роках. Є ця сума, яку ми можемо віддати. Але цією сумою ми можемо користуватися до травня», - зазначив М.ДОБКІН.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter