Добкін про борги Харкова

Харків. 4 грудня. УНІАН. Харків винен по кредитних та лізингових зобов’язаннях 100 млн. дол.

Про це повідомив мер міста Михайло ДОБКІН у ході он-лайн конференції в прес-центрі інформагентства РБК - Україна (Росбізнесконсалтинг-Україна) у Києві.

«Зобов’язання по цінних паперах в 2005-2006 роках. Є ця сума, яку ми можемо віддати. Але цією сумою ми можемо користуватися до травня», - зазначив М.ДОБКІН.