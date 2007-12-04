Прес-центр ”Майдан Свободи”. Круглий стіл ”Чи готова українська армія до переходу на контрактну основу?”

5 грудня о 13.30 у прес-центрі «Майдан Свободи» відбудеться «круглий стіл» на тему «Чи готова Українська армія до переходу на контрактну основу?». Учасники «круглого столу»: Олексій Середа, Харківський обласний військовий комісар, В’ячеслав Штука, заступник командира в/ч А1215 Повітряного командування «Центр» Повітряних сил ЗС України, Мая Крюкова, Інна Сухорукова, члени Харківської робочої групи міжнародного товариства прав людини (Союз солдатських матерів). Журналісти матимуть можливість ставити учасникам «круглого столу» свої запитання. Адреса прес-центру: майдан Свободи, 8, к.305. Тел.: 720-12-15, 720-12-16.

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