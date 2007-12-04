Група «За Харківщину!» не створена - Святаш

Харків. 4 грудня. УНІАН. Депутатське об’єднання «За Харківщину!», яке планували створити окремі харківські депутати від Партії регіонів, не створене.

Про це заявив народний депутат Дмитро СВЯТАШ, відповідаючи на запитання журналістів.

«Якщо ви мене запитуєте, чи входжу я в організацію «За Харківщину!», то моя відповідь – ні. Поки що не створювалося. Верховній раді зараз не до того, щоб займатися депутатськими об’єднаннями. Навіть немає спікера, який може оголосити про створення такого об’єднання. Я ще нікуди не писав заяв», - заявив Д.СВЯТАШ.

Народний депутат вважає, з точки зору практичної роботи і підтримки інтересів регіону такі об’єднання не ефективні. «В принципі, я вважаю, що подібні депутатські об’єднання носять характер самопіару ініціатора їх створення. Вони були не ефективні при мажоритарній системі виборів до Ради, тим більше вони не ефективні при пропорційній системі», - сказав Д.СВЯТАШ.

Він також заявив, що не збирається брати участь у роботі раніше створеного об’єднання «За Харків!», до якого вже увійшли 9 депутатів-харків’ян.

Раніше харківська обласна організація Партії регіонів заявила, що збирається створити в парламенті нового скликання депутатське об’єднання «За Харківщину!» на противагу об’єднанню «За Харків!», вже створеному народним депутатом Олександром ФЕЛЬДМАНОМ.