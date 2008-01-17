Янукович не вірить, що смерть Кушнарьова була випадковістю

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ не вірить у те, що смерть народного депутата України Євгена Кушнарьова, який рік тому помер від поранення на полюванні, була випадковістю.

Про це В.ЯНУКОВИЧ сказав у Харкові, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН про те, чи не має він особливої точки зору і додаткової інформації стосовно загибелі Є.Кушнарьова.

“Я не слідчий і не прокурор. Мені важко зараз про це сказати, але як людині мені не віриться і сьогодні, що це була випадковість. Не хочу я вірити в те, що Кушнарьов випадково загинув. Ми сьогодні будемо запрошувати експертів, і на цьому останньому вже шляху знайомства з цією справою – от ми радилися сьогодні із сім’єю, і ми знаємо також їхню точку зору – ми будемо дуже принципово підходити до матеріалів слідства. Це наша позиція”.

Як повідомляв УНІАН, Є.Кушнарьов помер 17 січня 2007 року в ізюмській лікарні після отриманого напередодні (16 січня) поранення на полюванні. Кримінальна справа за статтею про вбивство з необережності розслідується прокуратурою Харківської області. На сьогодні вона ще не передана до суду.