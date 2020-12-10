У Києві за адресою Жмаченка, 20 з'явиться багатофункціональне Містечко милосердя та духовності з реабілітації дітей з особливим потребами. Про це повідомив очільник благодійного соціального центру “Варнава”, пастор київської Євангельської церкви "Християнська надія" Валерій Решетинський.

Пастор відмітив, що отримання офіційного дозволу на початок будівництва Містечка милосердя та духовності — помітна подія для вірян і всіх жителів Києва.

“Віряни Євангельської Церкви “Християнська Надія”, благодійний соціальний центр “Варнава” й усі жителі Києва мають приємну звістку. Ближчою стала наша мрія про багатофункціональне Містечко милосердя та духовності з реабілітації дітей з особливим потребами. Отримано дозвіл Державної архітектурно-будівельної інспекції на початок будівельних робіт”, — повідомив Валерій Решетинський.

За словами пастора, напередодні виборів Київрада намагалася відібрати в церковної громади землю, на якій будуватимуть Містечко з реабілітації дітей з особливим потребами. Однак проект будівництва підтримали виконавча влада, міжнародна громадськість й міжнародні благодійні організації, зауважив Валерій Решетинський.

“Напередодні виборів Київська міська рада керуючись суто популістськими передвиборними настроями вирішила відібрати в нашої Церкви землю, яку ми орендували понад 15 років. Депутати ніби-то прагнули показати, як вони борються із “забудовниками”. Ніхто не розбирався в ситуації. Ніхто не зважив на гігантську роботу нашої Церкви та Фонду з реабілітації дітей. Не дослухалися наших аргументів. А насправді — це рішення було ударом по хворих дітях. Дякую за підтримку міжнародній громадськості й міжнародним благодійним організаціям, київській мерії та центральній владі, які не дозволили заблокувати реалізацію проекту реабілітаційного містечка. Це рішення знайде подяку в серцях тисяч київських сімей, в яких є діти з особливими потребами”, — вважає пастор.

На думку Валерія Решетинського, рішення Київради суперечило концепції розвитку Києва як міста, толерантного до людей з особливими потребами.

“Ми зверталися до посольства США, направляли листи в МВС і Президенту України. Християнські церкви та різноманітні міжнародні благодійні організації були неприємно здивовані блокуванням проекту будівництва реабілітаційного містечка. Дії влади йшли всупереч розмовам про те, що Київ має бути зручним для людей з особливими потребами. Тоді коли держава та місцева громада не має коштів на будівництво власних реабілітаційних дитячих центрів, рубають проект, на який бюджет не витрачає ані копійки!”, — відмічає Валерій Решетинський.

Пастор зупинився на здобутках благодійного центру “Варнава”, зазначивши, що тут був реалізований перший в Україні проект реабілітації бездомних дітей та створені реабілітаційні центри допомоги дітям з обмеженими можливостями.

“Це дітки з проблемами зору та слуху, з синдромом Дауна, з ДЦП і аутисти, в даний час їх близько 300 осіб. Паралельно при “Варнава” функціонують молодіжні та дитячі творчі центри. Усі ці програми — благодійні! Нам є чим пишатися!”, — уточнив Валерій Решетинський.

Решетинський пояснив, на яких засадах відбуватиметься будівництво Містечка милосердя та духовності. Це — партнерський проект, додав він.

“Вважаємо величезним здобутком те, що є в Україні такі соціально відповідальні компанії, які готові інвестувати власні кошти та здатні реалізувати проект Містечка милосердя та духовності в складі багатофункціонального комплексу. Нам вдалось знайти такого партнера в особі будівельної компанії. Зрозуміло, що це партнерський проект, в якому сторони мають зустрічну зацікавленість. Саме в такому співробітництві реально реалізувати цей вкрай необхідний маленьким киянам сучасний реабілітаційний центр”, — підкреслив пастор.

Валерій Решетинський запросив усіх прихильників і критиків проекту Містечка завітати до їхнього Центру реабілітації та пересвідчитися в його унікальних здобутках.

“Запрошуємо до себе в гості всіх охочих, зокрема й тих, хто пише про нас різні неподобаства. Щоб ні в кого не було сумнівів — покажемо й розповімо, як проходять заняття із хворими дітьми. Кожен переконається в умовах і результатах нашої роботи, ознайомиться з перспективою, а головне — зазирне в очі дітей, які отримують допомогу тільки в нас і ніде більше. Упевнені, такі зустрічі додадуть підтримки нашим планам на розвиток”, — переконаний Валерій Решетинський.

На останок пастор ще раз подякував виконавчій владі за підтримку та наголосив на позиції благодійного центру “Варнава” та його церкви.

“Ми не хочемо конфліктувати, але і не дамо вкрасти в нас землю. Дякуємо, що із ситуацією ознайомилися в МВС, на рівні Уряду та Офісу Президента. Ми постаралися всім донести наш біль і біду, а дітям дати надію”, — зауважив Валерій Решетинський.

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Автор: УНІАН