У Києві на хабарах затримали керівників одразу двох природніх парків.
Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.
Встановлено, що керівник одного із лісопаркових господарств столиці вимагав та отримав 4 тис. доларів, а тимчасово виконуючий обов’язки директора одного із Національних природніх парків – 2 тис. доларів.
«Відомо, що обидва вимагали «винагороду» від підприємців. За гроші обіцяли дозволити ведення бізнесу на рекреаційних територіях. Зокрема, керівник лісопаркового господарства мав пролобіювати розміщення мотузкового парку», - розповіли у поліції.
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Зараз вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозри за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (Прийняття пропозиції, обіцянка або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та обрання їм запобіжних заходів.
Як повідомляє Київська міська прокуратура, викрито керівників КП «Лісопаркове господарство «Конча-Заспа» та парку «Голосіївський».
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