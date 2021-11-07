Вона померла на місці події.

У Дніпропетровській області автомобіль переїхав жінку, яка лягла на проїжджу частину після сварки з чоловіком.

Про це повідомляє Інформатор з посиланням на поліцію Кам'янського.

Інцидент стався 6 листопада. За попередніми даними, під час прогулянки між подружжям сталася сварка.

Після цього жінка лягла на проїжджу частину, де її на великій швидкості переїхав BMW.

Читайте такожУ мережі показали на відео зухвале порушення ПДР таксистом під будівлею СБУНа місце події прибули працівники Нацполіції та медики бригади швидкої медичної допомоги. Вони констатували смерть жінки.

Наразі подробиці події з'ясовують правоохоронці.

Інцидент потрапив на камеру відеоспостереження. Відомо, що загиблій було 38 років.

Раніше повідомлялося, що в Черкаській сталася смертельна аварія. Загинули три людини, а один з автомобілів перетворився на купу металу.

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Автор: Людмила Жерновська