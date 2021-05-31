За попередньою інформацією, у місцевого жителя спрацював вибухонебезпечний предмет.

Уночі в будинку на вулиці Зоологічній у Шевченківському районі Києва стався вибух.

За інформацією поліції, постраждав 43-річний чоловік: його госпіталізували до лікарні. Попередньо правоохоронці встановили, що в чоловіка в руках здетонував вибухонебезпечний предмет.

"Поліцейські встановлюють обставини вибуху. Вирішується питання щодо надання правової кваліфікації події", - зазначили в поліції.

Очевидці кажуть, що чули сильний хлопок, повідомляє "Магнолія-ТВ". Вибух стався на першому поверсі 9-поверхового будинку. Спочатку місцеві жителі підозрювали вибух газу, однак згодом з'явилися припущення про те, що спрацювала граната.

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Автори: Костянтин Гончаров, Катерина Комолова