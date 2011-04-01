У Львові висадять 100 саджанців японської сакури

Львів. 1 квітня. УНІАН. У Львові, в парку ім. Папи Римського Івана Павла ІІ біля Храму Різдва Пресвятої Богородиці на Сихові, висадять 100 саджанців японської сакури.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, завтра, 2 квітня, о 10.00, в парку ім. Папи Римського Івана Павла ІІ біля Храму Різдва Пресвятої Богородиці на Сихові голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк разом з працівниками адміністрації та журналістами висадять 100 саджанців японської сакури, які напередодні пообіцяв подарувати львів’янам Міністр з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильскої катастрофи Віктор Балога.

Як зазначається у повідомленні, «в такий спосіб буде висловлено підтримку японському народу, який переживає нелегкі часи після цунамі та аварії на атомній станції».

«Така акція символізуватиме єдність двох народів – японського та українського. Ми різні – в нас різний менталітет, традиції, культура; різний рівень економічного розвитку та добробуту населення; наші країни розташовані на значній відстані одна від одної. Проте, коли йдеться про безпеку всього людства, ми повинні бути разом», - йдеться у повідомленні.