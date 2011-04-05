Львівська митниця відновила митне оформлення меблів

Львів. 5 квітня. УНІАН. З 5 квітня 2011 року у зоні діяльності Львівської митниці відновлено митне оформлення усіх без винятку меблів та їх частин, що ввозяться в Україну суб’єктами господарської діяльності.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської митниці.

Зокрема під час зустрічі голови Львівської обласної ОДА Михайла Цимбалюка з працівниками митниці, а також під час «круглого столу» з підприємцями, який відбувся минулого тижня, порушувались питання щодо покращання інвестиційного клімату регіону, дії окремих наказів ДМСУ, які регламентують митне оформлення товарів за окремими товарними позиціями і групами в інших митницях.

Також ці питання розглядали під час спільних засідань керівництва митниці з Громадською радою, Європейською та Данською Бізнес асоціаціями. За результатами цих зустрічей на адресу Львівської митниці та Держмитслужби надійшла низка запитів народних депутатів України, органів місцевого самоврядування, підприємців. Аргументовані пропозиції суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності керівник Львівської митниці Микола Харкавий довів до Голови Держмитслужби. Їх було враховано. Відтак, відповідно до наказу ДМСУ від 04.04.11 № 272 у зоні діяльності Львівської митниці вже з 05.04.11 відновлюється митне оформлення усіх без винятку меблів та їх частин, що ввозяться в Україну суб’єктами господарської діяльності.

Такими діями митниця доводить, що вона є відкритою для співпраці з громадськістю, а її взаємини з бізнесом – прозорі та зрозумілі.