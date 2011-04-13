У Львові читатимуть лекції про клонування

Львів. 13 квітня. УНІАН. 18-20 квітня професор біоетики, отець-доктор Мавріціо Фаджоні (Італія) прочитає курс лекцій в Українському католицькому університеті (м. Львів).

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю УКУ.

Теми лекцій – «Біоетика і маніпуляції людським життям».

«Доктор Фаджоні розгляне ключові питання, пов’язані із втручанням у геном людини, створенням і використанням генетично модифікованих організмів, клонуванням тварин, органів і людини, допоміжних репродуктивних технологій тощо», – зазнчив керівник сертифікатної програми з біоетики УКУ отець-доктор Ігор Бойко.

За його словами, отець-доктор Мавріціо Фаджоні говоритиме про ці проблеми, з одного боку як медик та науковець, а з іншого – спробує дати їм відповідну моральну та етичну оцінку.

Лекції читатимуть італійською мовою із синхронним перекладом на українську.

Лекції відбуватимуться з 17:00 до 21:00 у приміщенні філософсько-богословського факультету Українського католицького університету.