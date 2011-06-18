«Lonely Planet. Ukraine»: У Львові досі зберігся «совєцький дух»

Львів. 18 червня. УНІАН. «Столиця Галичини, на яку покладено особливі надії з розвитку туризму в Україні загалом… Цей регіон є більш дружнім, оскільки «совєти» тут були лише 50 років», - саме таку характеристику дає Львову всесвітньо відомий туристичний путівник «Lonely Planet»

Згідно з візією авторів «Lonely Planet», у Львові багато чудових пам’яток архітектури, однак і досі тут зберігся «совєцький дух», який можна відчути, «зайшовши у гастроном, споглядаючи автомобілі «Волга» чи зайшовши у відвідавши готель, який пропонує поганої якості номери за цінами п’ятизіркових сніданків»… Серед інших курйозів – порада «ледачим туристам – їхати на Високий Замок на таксі, аби не втомитись чи випити «вина з заліза», яке можна придбати в музеї-аптеці».

Родзинками Львова, які неодмінно має відвідати турист, «Lonely Planet» вважає «чудові львівські кнайпи», яким «обов’язково потрібно приділити увагу».

Для прикладу, «Lonely Planet» радить «випити у «Найдорожчій ресторації Галичини» пива чи квасу з кришталевих ваз, скуштувати прекрасної їжі та посидіти на освітленому свічкою масонському троні». Водночас, у «Домі легенд» туриста має вразити «прогресивне меню, вигляд з тераси ресторану, а також кава і десерти, які центральноєвропейським блаженством». В «Лівому березі» автор путівника радить гостю «попросити папір та олівець і залишити мистецький спогад про візит». Щодо «Мазох-Кафе» - тут, безперечно, радять «спробувати полегшену версію мазохістських практик» та «обрати щось смачненьке з еротичного меню».

«Як на мене, Львів – це напрямок №1 для західних туристів. Я, зокрема, акцентував на чудових львівських кнайпах й таких пам’ятках як Личаківський цвинтар та великій кількості церков», – розповів у коментарі УНІАН відповідальний редактор туристичного путівника «Lonely Planet» Марк Ді Дука.

ДОВІДКА УНІАН. Всесвітньовідома компанія «Lonely Planet», що з 1972 року випускає путівники по країнах та містах світу, цього тижня випустила оновлене видання путівника про Україну. Влітку 2010 року в Україні, і у Львові зокрема, перебували редактори «Lonely Planet», збираючи інформацію для третього видання. Зокрема, у Львові три дні працював Марк Ді Дука.

Путівник написаний англійською мовою та містить 292 сторінки.