Програма енергозбереження для населення Львівщини – працює

Львів. 20 червня. УНІАН. У 2011 році триває підтримка та стимулювання населення області на впровадження енергоощадних заходів за «Програмою енергозбереження для населення Львівщини на 2009 -2012 роки», затвердженої рішенням сесії обласної ради від 8 грудня 2009 року №1096.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА

Програма передбачає відшкодування 15% річних у національній валюті за кредитами, отриманими на заходи з енергозбереження та 20% за кредитами, отриманими на заходи орієнтовані на використання альтернативних до газу джерел енергії.

На 15 червня 2011 року операторами програми є 7 банків, зокрема ВАТ АКБ «Львів», ВАТ «Ощадбанк», АКБ «Укрсоцбанк», ПАТ «Брокбізнесбанк», ПАТ «ОКСІ БАНК», ПАТ «ПриватБанк», ПАБ «УКРІНБАНК» та 11 кредитних спілок – «Вигода», «Самопоміч», «Довіра», «Єднання», «Бойківщина», «Шанс», «Гільдія вуглекопів», «Щедрість», «Львівська», «Анісія», «Вітязь».

Програмою стимулювання населення на здійснення енергоощадних заходів протягом останніх п’яти останніх років скористались 6260 родин, у т.ч. у 2010 році – 853 родини. При цьому інвестиції за програмами в економіку області протягом зазначеного періоду становили понад 130,1 млн. грн., з яких 51,2 млн. грн. – це кредитні ресурси. А сума відшкодування з обласного бюджету за наростаючим підсумком склала 5,9 млн. грн.

У 2011 році в обласному бюджеті передбачено 1 150 тис. грн. на компенсацію відсотків за надані фінансово-кредитними установами позики населенню для здійснення енергоощадних заходів.