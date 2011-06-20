Цимбалюк нагородив переможців олімпіад та конкурсів

Львів. 20 червня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк зустрівся із переможцями та призерами Всеукраїнських та Міжнародних олімпіад і конкурсів з базових дисциплін та вчителями й нагородив їх почесними нагородами та преміями.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА, в зустрічі взяли участь 70 учнів-переможців Всеукраїнських учнівських олімпіад, 23 члени МАН, переможці Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт та 72 працівники освіти, які їх підготували.

10 учнів, учасників зустрічі – це претенденти на участь та переможці Міжнародних олімпіад із базових дисциплін.

Голова Львівської ОДА привітав учнів із перемогою у конкурсах: "Українська держава для свого розвитку потребує нової молодої генерації, переконаний, що саме таких усміхнених та привітних учнів, які зібрались у цьому залі. Уся учнівська спільнота Львівщини хоче бути побідними на вас".

М.Цимбалюк наголосив, що за перемогою у престижних конкурсах криються недоспані ночі учнів та молитви батьків: "Окремо висловлюю велику вдячність вчителями, адже левова частка вашої перемоги, після батьків, належить саме учителю. Ви – щасливі педагоги, бо ваші діти підуть далеко. Переконаний, серед цих молодих людей – майбутні керівники держави, професори та великі українці".

Голова ОДА також наголосив, що найкращі інвестиції у майбутнє – це інвестиції для дітей, тому побажав школярам удачі, успіхів у навчанні, міцного здоров'я та натхнення задля продовження славних традицій Незалежності України.

Львівська область за підсумками Всеукраїнських учнівських олімпіад посіла третє місце в Україні.

Для преміювання переможців Всеукраїнських учнівських олімпіад та їх наставників виділено 150 тис. гривень в рамках програми «Обдаровані діти» як цільового проекту Програми розвитку освіти Львівщини на 2009-2012 роки, на реалізацію якої у 2011 році передбачено 2,9 млн. грн.