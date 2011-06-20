У Львові в менеджера на вулиці викрали 250 тис. грн.

Львів. 20 червня. УНІАН. У Львові в 48-річного менеджера зловмисник викрав 250 тис. грн. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Із відповідною заяво до правоохоронців звернувся потерпілий, і повідомив, що на вулиці Навроцького невідомий, застосувавши силу, відкрито заволодів його грошима в сумі 250 тис. грн та ключами від автомобіля «Toyota Land Cruiser».

За скоєння злочину затримано і притягується до відповідальності раніше засуджений 47-річний мешканець Самбірського району Львівської області.