На Львівщині будуть профільні школи для обдарованої молоді

Львів. 20 червня. УНІАН. У Львівській області з метою розвитку творчої обдарованості переможців Міжнародних та Всеукраїнських олімпіад та конкурсів – захистів науково-дослідницьких робіт учнів МАН, з 20 до 30 червня за підтримки Львівської ОДА організовано літні профільні школи для учнів гуманітарного спрямування.

Про це УНІАН повідомили в відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.

Літня профільна школа працюватиме на базі оздоровчого табору «Карпати» у с.Дубина Сколівського району для учнів 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів області та передбачає висококваліфіковане навчання, підготовку учнями навчальних проектів в поєднанні з пізнавальною – розвиваючою та виховною діяльністю.

Профільна школа сприятиме розвитку творчих та розумових здібностей школярів, як середовище, в якому учні групуються за інтересами та зацікавленнями, і де їх об’єднує спільна робота над виконанням проектів, створенням презентацій, підготовкою до інтелектуальних змагань, конкурсів, вікторин.

Добровільність та творча ініціатива є визначальними в стосунках між учнями та викладачами.