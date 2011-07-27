У Львові вшановують пам'ять загиблих під час Скнилівської трагедії

Львів. 27 липня. УНІАН. Сьогодні у Львові вшановують пам'ять загиблих внаслідок авіакатастрофи під час авіашоу на Скнилівському летовищі.

Як передає кореспондент УНІАН, 27 липня, в дев’яту річницю трагедії на Скнилові, в каплиці біля летовища відбулася поминальна панахида за жертвами катастрофи. Участь у спільній молитві та реквіємі памяті взяли представники духовенства, громадських організацій, місцевої влади, мешканці Львова, друзі та родичі жертв, які тримали фотографії загиблих.

Після панахиди, яку відправили священики трьох конфесій, відбулася піша проща до місця, де сталася катастрофа.

До місця катастрофи, навіть після завершення панахиди, продовжують приходити львів’яни з квітами, які вшановують пам'ять своїх земляків, які стали жертвами страшної трагедії.

27 липня 2002 року під час авіашоу на Скнилівському летовищі Львова зазнав катастрофи літак Су-27. В авіакатастрофі загинуло 77 осіб, з яких 28 дітей. Також постраждало близько 250 людей.