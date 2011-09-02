Львівщина ініціюватиме зміну підходів до оздоровлення дітей

Львів. 2 вересня. УНІАН. Львівська область звернеться із ініціативою до Міністерства освіти, науки, молоді та спорту щоб змінити підходи до літнього оздоровлення дітей. Про це на прес-конференції повідомив голова Львівської облдержадміністрації Михайло Цимбалюк.

Михайло Цимбалюк зазначив, що потрібно відходити від практики оздоровлення дітей у пришкільних дитячих таборах відпочинку, а діти мають відпочивати у позашкільних таборах відпочинку.

«Під час літніх канікул приміщення школи потрібно підготувати до нового навчального року, вчителі повинні відпочивати, а діти мають відпочивати там, де їм рекомендуватимуть та спрямовуватимуть лікарі», - сказав голова ОДА.

Михайло Цимбалюк також повідомив, що таким чином «ми перейдемо від кількості оздоровлення дітей до якості їх оздоровлення».