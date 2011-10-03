У Львові відбувся Фестиваль національних культур

Львів. 3 жовтня. УНІАН. 2 жовтня у Львівському державному палаці естетичного виховання учнів та молоді відбувся ІХ Фестиваль національних культур Львівщини „Всі ми діти твої, Україно!”, присвячений 20-й річниці Незалежності України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА

Учасників свята привітали начальник головного управління з питань внутрішньої політики, національностей та релігій Львівської обласної державної адміністрації Роман Кураш і начальник відділу мистецтв, культурно-просвітницької роботи управління культури обласної державної адміністрації Орест Малець.

Цьогоріч аматорські колективи національних спільнот підготували до фестивалю і представили 56 художніх номерів, які представили культуру 11 національностей Львівщини. Зокрема білорусів, болгар, вірмен, греків, євреїв, литовців, німців поляків, росіян, угорців, чехів.

До організації фестивалю долучилися керівники 16 громадських об’єднань національних спільнот, які функціонують в області. У концертній програмі фестивалю виступило 212 артистів-аматорів.

Фестиваль став яскравим прикладом єдності українців різного етнічного походження, які проживають на Львівщині. Проведення фестивалю допомагає донести до громадськості, що національна приналежність, мова та релігійні переконання не заважають жити у злагоді в атмосфері взаємоповаги, взаєморозуміння та спільності інтересів.

У Львівській області проживають представники 106 національностей. Офіційно зареєстровано 30 громадських об’єднань національних спільнот, які співпрацюють з Львівською обласною державною адміністрацією.

Серед них організації азербайджанців, сірійців, білорусів, болгар, вірмен, греків, євреїв, литовців, німців, поляків, ромів, росіян, словаків, татар, угорців, чехів. Впродовж останніх дев’яти років за фінансового і організаційного сприяння проходили фестивалі національних культур Львівщини «Всі ми діти твої, Україно!».