На Львівщині завершено посів озимого ріпаку та ячменю

Львів. 4 жовтня. УНІАН. На Львівщині завершено посів озимого ріпаку, озимого ячменю. Озимих на зерно посіяно 60%, або в 3 рази більше минулого року. На зяб виорано 51 тис. га, що на 21 тис. га більше ніж у 2010 році. Про це під час засідання колегії Львівської ОДА повідомив заступник голови Львівської ОДА Іван Стефанишин.

Чиновники ознайомив присутніх із проведенням комплексу робіт по збиранню зернових та зернобобових у Львівській області (на 1.10.2011р.).

Зокрема Іван Стефанишин повідомив, що з метою оцінки стану зернового господарства Львівської області слід розглянути загальний стан використання земель та структуру виробництва. За 11 років посівна площа сільськогосподарських культур зменшилась на 23,3%, або 163 тис. га. Це відбулося за рахунок припинення діяльності сільськогосподарських підприємств (172 тис. га). Господарства населення збільшили площі лише на 9 тис. га. Найбільш руйнівні процеси відбулися в Городоцькому, Дрогобицькому, Кам’янко-Буському, Мостиському, Самбірському, Старо-Самбірському, Яворівському районах, де посівні площі зменшились на 30-47%.

Не дивлячись на це, площі зернових культур зменшились лише на 6,4%, в першу чергу за рахунок селянських господарств, які збільшили їх на 60%. Питома вага господарств населення у валовому виробництві зерна у 2010 році становила 47%, а в Яворівському районі – 90%, Мостиському – 85%, Старо-Самбірському – 83,8%, Перемишлянському – 60%.

Це зерно практично не реалізовується на ринку, а використовується на корм, частково переробляється на борошно, решта відкладається в запас, який з часом псується через пошкодження мишами та амбарними шкідниками. Дані райони практично не мають зерна для реалізації на ринку, для формування регіональних запасів і витрати на його виробництво в більшій мірі не компенсуються. Це ознака натурального ведення господарства.

Іван Стефанишин наголосив, що такий стан справ свідчить про відсутність будь-якої стратегії розвитку, інвестиційної та інноваційної діяльності. Крім того, порушена структура посівних площ в Дрогобицькому, Мостиському, Пустомитівському, Миколаївському, Старо-Самбірському, Яворівському районах зернові займають 38-42%, при рекомендованих 50%. Концентрація виробництва, яка спостерігається сьогодні, як тенденція у розвитку сільськогосподарського виробництва нівелює ці процеси і створює проблеми іншого характеру.

Іван Стефанишин вказав головам райдержадміністрації на необхідність проведення належної роботи із інвесторами, котрі повинні працювати в умовах стратегічного розвитку району.

Заступник голови Львівської облдержадміністрації також повідомив, що на 27 вересня зібрано 235 тис. га, або 88,4%. Залишилось збирати 29 тис. га кукурудзи на зерно. Очікуване валове виробництво 900 тис. тонн що на 277 тис. тонн більше, або 44% до минулого року та 63 тис. тонн, або 7,5 % найбільш урожайного за останні 10 років 2008 року.

Серед пізніх культур завершується збирання картоплі – 96,4%. Очікуване валове виробництво 1,8 млн. тонн, що майже на 500 тис. тонн більше 2010 року (40%). Виробництво овочів, які зібрані на 80% площ, очікується на рівні минулого року 415-420 тис. тонн.

Цукрові буряки зібрані на площі 40%. Накопано близько 300 тис. тонн при врожайності 405 цент/га. Якщо врахувати цукрові буряки що завозяться з сусідніх областей Радехівський цукровий завод має можливість заготовити понад 900 тис. тонн та виробити 100 тис. тонн цукру при річній потребі області 110-120 тис. тонн. На території Львівщини очікується заготовити близько 700 тис. тонн цукрових буряків. Це більше минулого року на 30%.

За підсумками розгляду даного питання на колегії Львівської облдержадміністрації та з метою своєчасного завершення збирання пізніх зернових культур та якісного проведення комплексу осінньо-польових робіт у 2011 році, членами колегії прийнято рішення оптимізувати структуру посівних площ сільськогосподарських культур під урожай 2012-2015 роки у с/г підприємствах області, а також підвищити ефективність використанні ріллі за рахунок зменшення частини необроблених земель.