Губернатор Львівщини привітав учасників форуму

Львів. 14 жовтня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк привітав учасників та гостей XІ Міжнародного економічного форуму в Трускавці.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Проведення форуму на Львівщині стало доброю традицією. Вже одинадцятий рік поспіль Львівщина приймає провідних політичних та бізнесових діячів України та Європи, які мають можливість зустрітися та обговорити основні актуальні питання розвитку економіки та транскордонної співпраці. Така стабільність полягає у тому, що Львівщина для має ряд найвигідніших переваг для його проведення:

Насамперед йдеться про безпосередній кордон з Європейським Союзом – найбільшим економічним партнером України. (У географічній структурі зовнішньої торгівлі Львівської області товарами країни ЄС складає 2,1 мільярдів США, тоді як з країнами СНД – тільки 531 мільйон).

Достойно розвинена логістика.

Найкоротший і найзручніший шлях з України до політичного і економічного центру ЄС.

Всесвітньовідомий курорт Трускавець як приємне і корисне місце для продуктивної роботи економічних і політичних еліт (значна частина подібних заходів, як от швейцарський Давос чи польська Криниця, проводяться саме в горських курортних містечках).

Багата історико-архітектурна спадщина наших міст, до створення котрої долучилися німецькі, польські, австрійські, італійські та інші європейські народи (це дає можливість, перш за все, нашим гостям з ЄС почувати себе, як вдома).

Майже мільйонний обласний центр Львів, зі своїм економічним потенціалом.

Висока побутова культура місцевого населення.

Величезного прискорення розвитку нашої області додала підготовка до футбольного чемпіонату «ЄВРО-2012», завдяки якому ми отримали розвинену мережу готелів та ресторанів, додаткові прикордонні переходи, покращений стан доріг, надсучасний комплекс аеропорту. Це дає нам об’єктивні підстави дійсно називатися «воротами» ЄС в Україну.

На сьогодні Львівщина має усі переваги вигідного інвестування: перспективні проекти та найкращі умови для бізнесу. Українські Карпати на сьогоднішній день – останній «дикий» (в екологічному сенсі) закуток Європи. А це достатньо привабливий для рекреаційного відпочинку напрямок. Львівщина має грандіозні перспективи для інвестування в сільське господарство, оскільки у нас значні території родючих угідь поки що не задіяні у виробничий обіг. Маємо багатий потенціал для видобувної галузі, в тому числі – і в частині енергоносіїв, для промисловості – значні виробничі площі і високого рівня кадровий потенціал.

Та найбільшим нашим ресурсом вважаю місцеву науково-педагогічну базу. У нас успішно працює низка університетів і науково-дослідних інститутів, котрі і кадри європейського рівня готують, і конкурентноздатні технології розробляють. Львів має фахівців як прикладної, так і фундаментальної науки. Це стосується машинобудування, матеріалознавства, інших сфер. Наші науковці мають вагомі здобутки в квантовій фізиці, нанотехнологіях, мікробіології і ряді інших напрямків. У разі ринкової необхідності усі ці напрацювання можуть стати основою для створення сучасного конкурентноздатного наукомісткого продукту.

Під час Форуму ми традиційно будемо пропонувати нашим іноземним гостям конкретні об’єкти для інвестування. Таких точок залучення великих фінансових ресурсів в різних сферах господарства ми підготували чимало. В рамках форуму з цього приводу відбудуться презентації ряду проектів.

На один з таких напрямків потенційного фінансування слід звернути окрему увагу. Керівництво держави має серйозні наміри здобути для України право проводити на своїй території Зимові Олімпійські ігри 2022 року. Для цього ми повинні у найближчі декілька років звести ряд відповідного рівня спортивних об’єктів. У зв’язку з чим було розроблено загальнодержавний проект «Олімпійська надія 2022». На сьогоднішній день заплановано, що до 2014 року має бути зведено 5 спеціалізованих об’єктів в гірській частині Львівської області і в самому Львові. Поле для інвестування потребує достатніх коштів, потреба інвестиціях для реалізації тільки першого етапу складає понад 22 мільярда гривень. Впевнений цей напрямок інвестування приверне до себе увагу. Бо той, хто візьме участь у створенні зазначених спортивних об’єктів, може розрахувати на входження в рекреаційну сферу України.

Попри макро-інвестиційні проекти цього року маємо унікальний для українських форумів напрямок для співпраці – малі міста. Якщо ж звернути увагу на малий населений пункт не як на місце збуту товарів і послуг, а як на місце їх продукування, то перспективи для інвесторів тут набувають дещо іншого значення. В малих містах усе – робоча сила, земля – значно дешевше, ніж у великих, саме тут інвестор має можливість отримувати різноманітні дозволи достатньо швидко. Для малих міст цей Форум буде нагодою для того, аби вони самі між собою консолідувалися, що в перспективі дозволить їм вирішувати деякі свої проблеми і без сторонньої допомоги.

Проведення ХI Міжнародного економічного форуму є важливим кроком у питанні покращення іміджу держави, і нашої області зокрема, на міжнародній арені, він за правом вважається найважливішою подією року в економічному житті Західної України.

ХІ Міжнародний економічний форум у Трускавці має стати майданчиком, де ми побачимо нові проекти, продемонструємо, що вдалося зробити. Він об'єднає представників бізнесу, науки і влади задля сприяння модернізації та інтеграції економіки, реалізації інвестиційних проектів і впровадження інноваційних технологій, подальшого розвитку регіональної і транскордонної співпраці.

Економічна інтеграція – національні пріоритети: саме такою є тема цьогорічного форуму. Головні теми доповідей стосуватимуться питань національних пріоритетів економічної політики, забезпечення економічного зростання, залучення інвестицій і розбудови інфраструктури, сучасних моделей транскордонної співпраці, стратегічного планування та регіонального розвитку. Наскрізною темою буде висвітлення підготовки національного проекту Зимових Олімпійських ігор 2022 року «Олімпійська надія 2022». XI Міжнародний Економічний Форум отримає нове дихання завдяки новому аспекту – проведенню Зимових Олімпійських ігор 2022 року на Львівщині. Це буде знаком того, куди Україна рухатиметься далі, як розвиватиме економіку та інфраструктуру.

Так як основним місцем реалізації зазначеного проекту вибрано саме Західний регіон України, основна увага буде спрямована саме на розвиток інфраструктури нашого регіону.

Упевнений, що ХІ Міжнародний економічний форум стане тим майданчиком, на якому його учасники напрацюють спільну дійову стратегію економічної інтеграції та співпраці.

Хочу подякувати усім хто прибув на сьогоднішній форум, побажати плідної роботи, конструктивних рішень, налагодження корисних бізнесових контактів задля добробуту та процвітання, а також реалізації ділової ініціативи і успішних проектів, направлених на зміцнення добробуту всіх країн - учасниць форуму. Запрошую Вас інвестувати у Львівщину!»- сказав М.Цимбалюк.