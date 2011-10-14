Тігіпко: У 2012 пенсія для усіх інвалідів збільшиться на 20%

Львів. 14 жовтня. УНІАН. Кабінет Міністрів України у 2012 році збільшує пенсію для всіх інвалідів, а не тільки Афганістану, на 20%. Про це віце-прем’єр-міністр України – міністр соціальної політики Сергій Тігіпко сказав під час прес-конференції на XІ Міжнародному економічному форумі у Трускавці.

Сергій Тігіпко розповів, що практично кожного дня спілкується із представниками громадських організацій. Вони ставили питання про підвищення пенсій не тільки щодо інвалідів Афганістану, а про всіх інвалідів війн - ВВВ, всіх, хто приймав участь у всім інтернаціональних конфліктах.

«Усім інвалідам пенсія піднімається на 20%, сім’ям тих учасників конфліктів, які загинули і у ВВВ, і у Афганістану, отримають на 30% більше у 2012 році, сім’ї тих, які приймали участь і померли - на 23,5%», - сказав Тігіпко.

Віце-прем’єр-міністр України – міністр соціальної політики повідомив також про те, що Кабінет Міністрів України у 2012 році збільшує на 11% кошти на підтримку усіх інвалідів, зокрема на інвалідні коляски, протезування, автомобілі.

«Можу сказати, що настільки серйозної підтримки цієї сфери у процентному відношенню не було дуже давно. Все це стало можливим тому, що є економічний ріст, який ми максимально намагаємось переключити на підтримку соціально незахищених верств населення України», - сказав Тігіпко.