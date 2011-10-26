На стадіоні у Львові з’явиться картинг-центр

Львів. 26 жовтня. УНІАН. Після Євро-2012 на території львівського стадіону буде працювати найкращий у Західній Україні картинг-центр. Про це заявила заступник директора ДП «Дирекція з будівництва об'єктів до Євро 2012 у м. Львові» Андрій Світличний, повідомили УНІАН в Інформаційному центрі «Україна-2012».

За його словами, буде розміщений ресторан на більше як 400 осіб, кілька конференц-залів, фан-кафе, великі площі буде виділено під розважальні опції.

Нагадаємо, 29 жовтня відбудеться відкриття «Арени Львів». На урочистій церемонії виступить українська співачка Руслана та американська поп-зірка Анастейша. Наразі на стадіоні організатори проводять завершальні репетиції волонтерів перед урочистим відкриттям. Також фахівці влаштовують необхідну техніку, яку будуть застосовувати під час святкового дійства.

Для того, щоб свято стало справжнім сюрпризом для львів’ян і гостей міста на будівельному майданчику львівського стадіону сьогодні тимчасово призупинили роботу веб-камер.

Нагадаємо, що на львівській арені встановлено 2 камери, які транслювали зображення футбольного поля, адміністративно-побутового корпусу, усі трибуни і територію довкола стадіону.