9 років підприємці виготовляли фальсифіковану мінеральну воду

Львів. 28 жовтня. УНІАН. У Львівській області працівники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили службових осіб одного з ТОВ, які виготовляли та збували фальсифіковану мінеральну воду.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Встановлено, що затримані впродовж останніх дев’яти років займалися виготовленням та збутом фальсифікованої мінеральної води відомої української торгівельної марки, чим завдали збитків правовласникові на понад 880 тис. грн.

Слідчим відділом Трускавецького міськвідділу внутрішніх справ порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.229 (незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) КК України.

