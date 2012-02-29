У Львові 11 пацієнтам лікарні стало зле від фізрозчину – ЗМІ

Київ. 29 лютого. УНІАН. 11 пацієнтам кардіологічного відділення львівської залізничної лікарні стало зле після введення фізрозчину.

Як повідомляє “5-й канал”, у них піднялась температура та з’явився озноб. Стан постраждалих задовільний.

Відомо, що фізрозчин - вітчизняного виробництва і має ліцензії.

Усю партію препарата відправили на експертизу, а його серійний номер повідомили Львівській інспекції державної служби з контролю за якістю лікарських засобів.