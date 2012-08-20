Пасажиропотік на кордоні України з Польщею за півроку зріс на 7,6%

Варшава. 20 серпня. УНІАН. Пасажиропотік у наземних пунктах пропуску на кордоні України з Польщею за перші шість місяців поточного року зріс до 6,970 млн перетинів, що на майже 500 тис., або на 7,6% більше, ніж за першу половину минулого року.

За даними Польської прикордонної служби, які має в своєму розпорядженні УНІАН, зростання пасажиропотоку досягнуто за рахунок частішого перетину кордону українцями, в той час, як поляки стали ще рідше їздити в Україну.

У січні-червні українці перетнули наземний польський кордон 5,7 млн разів, що на 19,5% більше минулорічних показників, у той час, як поляки - 1,2 млн разів, що на 26,4% менше.

Пасажиропотік на всьому зовнішньому кордоні Польщі в першому півріччі зріс на 11,3% - до 17,05 млн перетинів.

Ділянка польсько-українського кордону продовжує займати найбільшу частку в пасажиропотоці - понад 40% - на фоні по близько 24% частки авіакордону й кордону з Білоруссю, й майже 10% із Калінінградською областю Росії.

Найбільше за перші шість місяців зріс пасажиропотік на кордоні з РФ - на 65%.

Кількість тих, хто перетинає авіакордон збільшилася на 13,3%, а польсько-білоруський кордон - на 2,5%.

За даними польських прикордонників, громадяни Польщі в першому півріччі частіше їздили в російську Калінінградську область (на майже 90%) і перетинали авіакордон (+ близько 13,5%), але рідше їздили до Білорусі (мінус близько 9%).

Як повідомляв УНІАН, минулого року пасажиропотік у наземних пунктах пропуску на польсько-українському кордоні зріс на 7% - до близько 14 млн перетинів. При цьому, українці перетнули кордон 10,6 млн разів, що на майже 20% більше показників 2010 року і вдвічі більше результату 2008 року, який став першим повним роком членства Польщі в Шенгенській зоні.

Прикордонні служби в своїй статистиці не збирають даних про те, скільки громадян перетинає кордон, а лише саму кількість його перетинів. Ті самі люди можуть - і часто це роблять - перетинати кордон кілька разів на тиждень і навіть на день, займаючись, головним чином, купівлею товарів для перепродажу.