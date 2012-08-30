В останній день літа в Україні очікується суха, тепла погода
17:28, 30 серпня 2012Львів
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Місцями туман
Київ. 30 серпня. УНІАН. Завтра в Україні опади не очікуються, вночі та вранці у західній частині місцями туман.
Вітер північний, у західних областях південно-східний, 5-10 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.
Температура вночі 7-12°, на півдні подекуди 13-18°, у західних, східних областях та на півночі Лівобережжя місцями 4-9° тепла; вдень 18-23°, на Закарпатті, Одещині та в Криму 23-28°.
Сьогодні температура води становила у Чорному та Азовському морях 20-24°, у районі Феодосії 15°, Євпаторії 16°, Генічеська 17°, у Дніпрі біля Києва 19°.
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