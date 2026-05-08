Масштабна пожежа біля Чорнобиля: зона відчуження спалахнула через БпЛА

Масштабна пожежа на території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника розпочалася через падіння безпілотника. Про це розповіли в установі.

"7 травня 2026 року внаслідок падіння БпЛА виникла пожежа на території Чорнобильського заповідника", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що це сталося на території Опачицького природоохоронного науково-дослідного відділення загальнозоологічного заказника загальнодержавного значення "Чорнобильський спеціальний".

Наразі Чорнобильським заповідником розгорнуто штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

"Станом на 10:00, орієнтовна площа пожежі була близько 1100 га. Ліквідацію пожежі ускладнюють пориви вітру та особливості території", - наголошують в установі.

До ліквідації пожежі залучено особовий склад та техніку Чорнобильського заповідника, відомчої пожежної охорони державного спеціалізованого підприємства (ДСП) Північна Пуща, ДСП "ЦППРВ", дозиметричну службу ДСП "Екоцентр", підрозділи ДСНС. Загалом, працюють 71 одиниця техніки та 327 працівників особового складу. На місці також організовано підвезення питної води для рятувальників і всіх працівників, залучених у гасінні пожежі.

Радіаційний фон у районі пожежі залишається в межах норми - від 0,19 до 0,35 мкЗв/год.

Що ще відомо про пожежу

Як писав УНІАН, на Київщині, у зоні відчуження, стрімко поширюється масштабна лісова пожежа, ситуацію ускладнюють вітер та суха погода. За даними ДСНС, через пориви вітру вогонь стрімко поширюється територією, охоплюючи нові квартали лісового масиву.

Орієнтовна площа пожежі вже становить понад 1100 га. У частині лісових кварталів роботи тимчасово не проводяться через загрозу вибухонебезпечних предметів.

