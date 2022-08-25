22 та 23 серпня у Києві спостерігався високий рівень забруднення повітря.

22 та 23 серпня у Києві спостерігався аномально високий рівень забруднення повітря дрібнодисперсними частинками. Це забруднення пов'язане з впливом ландшафтних пожеж між Полтавою, Кременчуком та Черкасами.

Про це розказав завідувач відділом інституту проблем математичних машин та систем НАН України Іван Ковалець.

За його даними, у ці дні центральна частина України перебувала під впливом циклону, центр якого знаходився на північному сході.

"Відповідно відбувається інтенсивне перенесення у північно-західному напрямку. В результаті продукти горіння потрапляють у Київ", - пояснив фахівець.

Нагадаємо, 22 серпня у Києві почала погіршуватися якість повітря, через що громадянам рекомендували обмежити перебування на вулиці.

"Зафіксовано наближення до гранично допустимої концентрації зважених часток (пилу). Джерело утворення пилу знаходиться за територіальними межами міста Києва. Підвищення концентрації відбувається за рахунок переміщення повітряними масами пилу з південно-східного напрямку", - повідомили тоді в КМДА.

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