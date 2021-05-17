Завтра, 18 травня, в Україну знову прийде циклон.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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"А оскільки в нас весна й травень, то гримітиме й литиме, як у травні. Тобто, 18-го травня очікуються короткочасні дощі з грозами, а при грозах може рвонути сильніше вітер. Дощі завтра в Україні - скрізь", - написала вона.
Температура повітря протягом дня трохи розділиться:
- На сході +20°...+24°.
- На заході +16°...+18°.
- На півночі +18°...+21°.
- На півдні +17°...+22°.
- У центрі від вінницьких +17° до дніпровських +23°. У Черкасах - до +20°, Полтаві - до +22°, Кропивницькому - до +18°.
Синоптик зазначила, що у Києві вівторок буде дощовим та грозовим. Температура повітря коливатиметься вдень поблизу +18°...+19°.
Що стостується прогнозу погоди на тиждень, то дощів з п'ятниці значно поменшає.
"Перша половина тижня - із дощами та помірним теплом, з п'ятниці опадів поменшає, тепла побільшає. Так що якраз робочі дні - з працьовитим дощиком, а вихідні - із сонечком", - повідомила Діденко.
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