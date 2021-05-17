Найтепліше буде на сході - до +24°.

Завтра, 18 травня, в Україну знову прийде циклон.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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"А оскільки в нас весна й травень, то гримітиме й литиме, як у травні. Тобто, 18-го травня очікуються короткочасні дощі з грозами, а при грозах може рвонути сильніше вітер. Дощі завтра в Україні - скрізь", - написала вона.

Температура повітря протягом дня трохи розділиться:

На сході +20°...+24°.

На заході +16°...+18°.

На півночі +18°...+21°.

На півдні +17°...+22°.

У центрі від вінницьких +17° до дніпровських +23°. У Черкасах - до +20°, Полтаві - до +22°, Кропивницькому - до +18°.

Синоптик зазначила, що у Києві вівторок буде дощовим та грозовим. Температура повітря коливатиметься вдень поблизу +18°...+19°.

Що стостується прогнозу погоди на тиждень, то дощів з п'ятниці значно поменшає.

"Перша половина тижня - із дощами та помірним теплом, з п'ятниці опадів поменшає, тепла побільшає. Так що якраз робочі дні - з працьовитим дощиком, а вихідні - із сонечком", - повідомила Діденко.

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Автор: Олена Пилипчак