Від проливних дощів і повеней постраждав південь Італії.

На півдні Італії після проливних дощів почалися повені. Жертвами суворої погоди вже стали дві людини.

Про це повідомляє "Сіньхуа".

За даними агентства, на Сицилії автомобіль, в якому знаходилася пара 67 і 54 років, віднесло водою. Тіло чоловіка вдалося виявити, пошуки його дружини тривають.

У Катанні через повінь закрили школи, сквери та кладовища.

За словами пожежників, крім Катанії, найбільш постраждалими районами є Сицилія, а також міста Реджо-Калабрія та Вібо-Валентія в Калабрії.

Нагадаємо, раніше на Тихоокеанське узбережжя Мексики налетів потужний ураган "Рік", який приніс з собою вітер і проливні дощі. Швидкість вітру становить близько 150 км / ч.очікується, що кількість опадів в деяких районах досягне 50 сантиметрів, що, ймовірно, викличе повені та зсуви.

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Автор: Катерина Лиманська