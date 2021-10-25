Швидкість вітру досягає 80 км/ч. Синоптики прогнозують, що випаде кілька десятків сантиметрів опадів.

Потужний шторм накрив постраждалу від лісових пожеж Каліфорнію, викликавши зсуви та повені.

Про це повідомляє Reuters.

Метеорологи прогнозують, що місцями випаде близько 25 сантиметри опадів.

"Це атмосферна річка, яка вже рухається через Північну Каліфорнію", - говорить метеоролог Марк Ченард, описуючи шторм як "бомбовий циклон" - сильне погодне явище, коли атмосферний тиск швидко падає.

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Шторм пішов за найінтенсивнішим сезоном лісових пожеж в історії Каліфорнії й посилив загрозу раптових повеней. Згідно з класифікацією США, більша частина регіону знаходиться в умовах сильної, екстремальної або виняткової посухи.

Як повідомляється, вже зареєстровані численні зсуви на постраждалих від пожежі "Діксі" територіях.

Тим часом екстрені служби попередили про повені в декількох районах штату.

Вітри зі швидкістю понад 80 км/год пронеслися через Сан-Франциско і призвели до відключення електрики в Сакраменто.

Як повідомляв УНІАН, раніше лісові пожежі знищили каліфорнійське місто Грінвілл. Пожежа "Діксі" охопила гірське містечко в Північній Каліфорнії, зрівнявши з землею більшу частину його історичного центру і залишивши житлові квартали в попелі. Тоді стихія знищила понад 100 будинків, а також комерційні підприємства.

Масштабні лісові пожежі вирували на півночі Каліфорнії. Вогонь швидко поширювався через сильний поривчастий вітер, наявність сухої трави та сильної спеки.

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Автор: Катерина Лиманська