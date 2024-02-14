Майже два роки в місті не було снігу, що посилило побоювання кліматологів з приводу глобального потепління.

Північний схід США охопив сильний і рідкісний снігопад. За даними Reuters, потужний і стрімкий зимовий шторм приніс понад фут снігу (понад 30 см - УНІАН) у деякі райони Нової Англії. А в Нью-Йорку стався перший значний снігопад як мінімум за два роки.

Синоптики оголосили попередження про зимовий шторм для 13 мільйонів людей. За даними Національної метеорологічної служби США, на північний схід країни обрушився сильний мокрий сніг і вітер зі швидкістю понад 96 км/г.

Як повідомляється, школи в Нью-Йорку закрили, рух на дорогах ускладнено, а в магазинах відразу ж закінчилися сани і лопати для прибирання снігу. Місцеві аеропорти скасували і перенесли більше тисячі рейсів. Також 130 000 будинків і підприємств залишилися без електрики в Пенсільванії, Нью-Джерсі і Західній Вірджинії.

Відео дня

За даними агентства, шторм остаточно поклав край "сніжної посухи" в Нью-Йорку, яка тривала майже два роки. Безсніжний період посилив побоювання з приводу глобального потепління.

Сьогодні в Нью-Йорку продовжують діяти попередження, оскільки сніг тане, що може призвести до обмерзання доріг.

В Україну повертаються сильні морози з вітром і хуртовинами - що відомо

З середини лютого потужний антициклон принесе в Україну похолодання з хуртовинами і 10-градусними морозами. За прогнозом синоптика Ігоря Кибальчича, пориви вітру в приазов'ї, на Донбасі і в Криму будуть досягати 15-17 м/с.

За його даними, похолодання почнеться з північних і східних областей, а найменше торкнеться західної частини та Одеської області.

Вас також можуть зацікавити новини: