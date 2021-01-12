Вчені назвали причину теплої зими в Україні і розповіли, чим загрожує відсутність снігу
Гідрологи б'ють на сполох, оскільки річкам нема з чого поповнювати запаси води.
Вчені пояснюють другу поспіль малосніжну зиму з теплою погодою в Україні глобальними змінами клімату.
Як повідомляє у своєму сюжеті телеканал "Україна 24", гідрологи б'ють на сполох, оскільки річкам нема з чого поповнювати запаси води.
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"Більшість останніх зим дуже малосніжні, тому навесні на річках не відбуваються підйоми рівня води, які в цілому характерні для річок України. Це притоки середнього Дніпра, річка Рось, частково Південний Буг, де вже кілька років поспіль у нас дуже низька водність", - розповіла начальниця відділу гідрологічних прогнозів Укргідрометцентру Вікторія Бойко.
Еколог Наталія Гозак повідомила, що дефіцит води в Україні вже відчутний, особливо в сільських районах.
"Україна належить до вододефіцитних країн, хоча насправді це не так очевидно для нас. Але, тим не менш, доступність води не така хороша, як ми звикли", - пояснила Гозак.
Як пояснив директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий, температурний хаос, який накрив Європу і, зокрема, Україну - це перехід до нового клімату.
"Перший етап - це розбалансування того клімату, який був", - зазначив він.
Як сформується новий клімат, поки є загадкою навіть для вчених.
Аномально тепла зима в Україні
За словами завідуючої відділом прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віри Балабух, як і минулого року в Україні цієї зими переважатиме область високого тиску, але з південними потоками, які будуть приносити теплу і суху повітряну масу.
"Атлантичний і Північний Льодовитий океани мають зараз дуже високу температуру, а саме вони впливають на клімат в Європі. Все це впливає на атмосферні процеси, що врешті-решт призведе до збільшення меридіональності цих процесів, тобто посиляться більш південні і північні потоки. Очікується, що на території Південно-Східної Європи, в тому числі і України, буде переважати більш теплі і сухі повітряні маси, що надходять з Африканського континенту і Азії", – пояснює кліматолог.
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