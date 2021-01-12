Вчені назвали причину теплої зими в Україні і розповіли, чим загрожує відсутність снігу

Гідрологи б'ють на сполох, оскільки річкам нема з чого поповнювати запаси води.

Клімат в Україні почав змінюватися / Фото ua.depositphotos.com

Вчені пояснюють другу поспіль малосніжну зиму з теплою погодою в Україні глобальними змінами клімату.

Як повідомляє у своєму сюжеті телеканал "Україна 24", гідрологи б'ють на сполох, оскільки річкам нема з чого поповнювати запаси води.

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"Більшість останніх зим дуже малосніжні, тому навесні на річках не відбуваються підйоми рівня води, які в цілому характерні для річок України. Це притоки середнього Дніпра, річка Рось, частково Південний Буг, де вже кілька років поспіль у нас дуже низька водність", - розповіла начальниця відділу гідрологічних прогнозів Укргідрометцентру Вікторія Бойко.

Еколог Наталія Гозак повідомила, що дефіцит води в Україні вже відчутний, особливо в сільських районах.

"Україна належить до вододефіцитних країн, хоча насправді це не так очевидно для нас. Але, тим не менш, доступність води не така хороша, як ми звикли", - пояснила Гозак.

Як пояснив директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий, температурний хаос, який накрив Європу і, зокрема, Україну - це перехід до нового клімату.

"Перший етап - це розбалансування того клімату, який був", - зазначив він.

Як сформується новий клімат, поки є загадкою навіть для вчених.

Аномально тепла зима в Україні

За словами завідуючої відділом прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віри Балабух, як і минулого року в Україні цієї зими переважатиме область високого тиску, але з південними потоками, які будуть приносити теплу і суху повітряну масу.