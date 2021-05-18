Подекуди град був завбільшки з вишню.

Сьогодні дощ з великим градом накрив Львів.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Як зазначається, подекуди град був завбільшки з вишню. Містяни знімали та викладали у мережу відео з негодою.

За прогнозами синоптиків, дощі з грозами в регіоні обіцяють і завтра.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Лиманська