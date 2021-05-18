Львовом прокотилася негода / фото ua.depositphotos.com
Сьогодні дощ з великим градом накрив Львів.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Як зазначається, подекуди град був завбільшки з вишню. Містяни знімали та викладали у мережу відео з негодою.
За прогнозами синоптиків, дощі з грозами в регіоні обіцяють і завтра.
Дощ з великим градом накрив Львів
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