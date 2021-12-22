В результаті проливних дощів затопленими виявилися цілі міста.

В результаті найсильніших за останні роки повеней у Малайзії загинуло 27 осіб.

Про це повідомляє Aljazeera.

Як повідомляється, паводкові води затопили міста і заблокували дороги. Тим часом місцеве бюро погоди попередило про продовження проливних дощів в південних і східних частинах країни.

За даними агентства, повені, викликані зливами, також призвели до переміщення приблизно 70000 осіб. Річки виходять з берегів, міста затоплені, а основні дороги перекриті.

Всього від повені постраждало 210 населених пунктів у шести штатах. Місцеві жителі розповідають, що протягом декількох днів вони залишалися у своїх будинках майже без їжі.

"Ми фактично втратили все - наші машини, наш будинок. Все пропало", - розповів агентству один з очевидців.

Нагадаємо, на Філіппіни налетів тайфун "Рай". В результаті стихії в багатьох районах зруйновані комунікаційні мережі та лінії електропередачі, велика кількість населених пунктів затоплені. Загинули десятки людей.

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