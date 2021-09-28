Збиток від виверження вулкана вже оцінюється приблизно у 209 мільйонів доларів.

На Канарських островах після затишшя знову почав вивергатися вулкан Кумбре-В'єха, а лава від вулкана наближається до моря.

Про це повідомляє Reuters.

За даними агентства, потоки яскравої лави вийшли з вулкана рано ввечері і потекли вниз по темному схилу гори після декількох годин без вибухів.

Перерва і нові вибухи сталися через вісім днів після того, як лава почала вивергатися з вулкана.

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"Активація та деактивація є логічними та природними для еволюції вулканів", - пояснив директор місцевого комітету з реагування Мігель Анхель Моркуенде.

Відзначається, що з 19 вересня лава повільно стікає по західному схилу вулкана в бік моря. Вже зруйновано понад 500 будинків, а також церкви й бананові плантації.

Збиток вже оцінюється приблизно в 178 мільйонів євро (209 мільйонів доларів).

На цей час близько 300 місцевих жителів в прибережних районах не виходять з дому, оскільки момент контакту лави з морем може викликати вибухи й викид хмар хлорного газу.

Про смертельні випадки або серйозні травми не повідомлялося, але, за даними агентства, близько 15% врожаю бананів на острові може опинитися під загрозою.

Виверження вулкана Кумбре-В'єха, що почалося 19 вересня вперше за останні 50 років, вже призвело до евакуації 6 тис.осіб. Потоки лави знищили понад 500 будинків.

Як повідомляв Погода УНІАН, раніше через великий вміст у повітрі вулканічного попелу, викликаного виверженням вулкана, було зупинено авіасполучення з іспанським островом Ла Пальма на Канарах.

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Автор: Катерина Лиманська