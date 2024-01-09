Рятувальники допомогли "швидкій", яка транспортувала хворе немовля.

На Одещині через негоду майже 200 населених пунктів залишаються без світла. Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, станом на 08:00, у регіоні через негоду 191 населений пункт лишається без електропостачання. Наразі аварійні бригади ДТЕК продовжують відновлення.

За даними Кіпера, газо-, водо-, теплопостачання на Одещині зараз залишається у штатному режимі.

"На території всієї області функціонують 415 пункти незламності. Ще 397 готові розгорнути у разі необхідності", - розповів посадовець.

За його словами, на дорогах державного та місцевого значення працює спецтехніка. Водіїв просять у разі відсутності екстреної необхідності, сьогодні утриматися від поїздок.

"Наразі відновлюємо рух для проїзду вантажного транспорту та автобусів на трасі М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ - ділянка на території Миколаївської області була перекрита. Залишається обмеженим рух для вищезазначеного транспорту по М-13 - Кропивницький – Кишинів - від межі з Кіровоградською областю до межі з Одеською. Всі інші траси працюють у штатному режимі", - повідомив начальник ОВА.

Через непогоду на різних дорогах регіону сталося чимало аварій. Наприклад, за інформацією пресслужби регіонального главку ДСНС, рятувальники надали допомогу з вилучення автомобіля у селі Бокове Подільського району. Там через ожеледицю сталася дорожньо-транспортна пригода - водій не впорався з керуванням, зʼїхав з дороги та перевернувся.

Рятувальники за допомогою лебідки та противідкатних пристроїв закріпили автомобіль, встановили на колеса та витягнули з узбіччя на проїжджу частину.

Також до служби "101" надійшло повідомлення, що потрібна допомога "швидкій", яка "застрягла" у тому ж районі, у селі Нестоїта, а в салоні – хворе немовля.

"Автомобіль швидкої медичної допомоги, який їхав у лікарню з жінкою та хворим 2-місячним хлопчиком, через ускладнення погодних умов - ожеледиці, не міг виїхати на підйом. Наші хлопці за допомогою тросу допомогли спецтранспорту виїхати на безпечну ділянку дороги", - розповіли у пресслужбі.

За словами медиків, їхній автомобіль віз дитину до Подільської лікарні, але застряг на обледенілій дорозі. Вони повідомили про ситуацію диспетчеру і до приїзду співробітників ДСНС зігрівали малечу, надавали їй необхідну допомогу та всіляко підтримували батьків.

Також у Подільському районі застрягли вантажівки, які без буксирування не могли продовжувати рух – це два авто "RENO PREMIUM", "Mersedec Sprinter" тощо.

Як запевняють у мерії Одеси, всю ніч колони техніки обробляли вулиці міста протиожеледними засобами. Це дозволило вивести на всі маршрути громадський транспорт у штатному режимі.

Водночас замість 20-го трамвайного маршруту, який через негоду не функціонує, працює автобус.

Негода в Одеській області

Нагадаємо, вчора на Одещині набрала обертів негода, на дорогах погіршилася ситуація. Після дощу почав падати сніг, на дорогах утворилася ожеледиця. В регіоні 9 та 10 січня на дистанційний формат занять перейшли всі закладах освіти.

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