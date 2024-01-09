На Одещині через негоду майже 200 населених пунктів залишаються без світла. Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, станом на 08:00, у регіоні через негоду 191 населений пункт лишається без електропостачання. Наразі аварійні бригади ДТЕК продовжують відновлення.
За даними Кіпера, газо-, водо-, теплопостачання на Одещині зараз залишається у штатному режимі.
"На території всієї області функціонують 415 пункти незламності. Ще 397 готові розгорнути у разі необхідності", - розповів посадовець.
За його словами, на дорогах державного та місцевого значення працює спецтехніка. Водіїв просять у разі відсутності екстреної необхідності, сьогодні утриматися від поїздок.
"Наразі відновлюємо рух для проїзду вантажного транспорту та автобусів на трасі М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ - ділянка на території Миколаївської області була перекрита. Залишається обмеженим рух для вищезазначеного транспорту по М-13 - Кропивницький – Кишинів - від межі з Кіровоградською областю до межі з Одеською. Всі інші траси працюють у штатному режимі", - повідомив начальник ОВА.
Через непогоду на різних дорогах регіону сталося чимало аварій. Наприклад, за інформацією пресслужби регіонального главку ДСНС, рятувальники надали допомогу з вилучення автомобіля у селі Бокове Подільського району. Там через ожеледицю сталася дорожньо-транспортна пригода - водій не впорався з керуванням, зʼїхав з дороги та перевернувся.
Рятувальники за допомогою лебідки та противідкатних пристроїв закріпили автомобіль, встановили на колеса та витягнули з узбіччя на проїжджу частину.
Також до служби "101" надійшло повідомлення, що потрібна допомога "швидкій", яка "застрягла" у тому ж районі, у селі Нестоїта, а в салоні – хворе немовля.
"Автомобіль швидкої медичної допомоги, який їхав у лікарню з жінкою та хворим 2-місячним хлопчиком, через ускладнення погодних умов - ожеледиці, не міг виїхати на підйом. Наші хлопці за допомогою тросу допомогли спецтранспорту виїхати на безпечну ділянку дороги", - розповіли у пресслужбі.
За словами медиків, їхній автомобіль віз дитину до Подільської лікарні, але застряг на обледенілій дорозі. Вони повідомили про ситуацію диспетчеру і до приїзду співробітників ДСНС зігрівали малечу, надавали їй необхідну допомогу та всіляко підтримували батьків.
Також у Подільському районі застрягли вантажівки, які без буксирування не могли продовжувати рух – це два авто "RENO PREMIUM", "Mersedec Sprinter" тощо.
Як запевняють у мерії Одеси, всю ніч колони техніки обробляли вулиці міста протиожеледними засобами. Це дозволило вивести на всі маршрути громадський транспорт у штатному режимі.
Водночас замість 20-го трамвайного маршруту, який через негоду не функціонує, працює автобус.
Негода в Одеській області
Нагадаємо, вчора на Одещині набрала обертів негода, на дорогах погіршилася ситуація. Після дощу почав падати сніг, на дорогах утворилася ожеледиця. В регіоні 9 та 10 січня на дистанційний формат занять перейшли всі закладах освіти.