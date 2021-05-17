Таким погодним умовам надано I рівень небезпечності - жовтий.

Сьогодні, 17 травня, в Україні очікуються грози.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

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Так, вдень у південних та центральних областях місцями град та шквали 15-20 м/с. У Києві та Київській області очікуються грози. Таким погодним умовам надано I рівень небезпечності - жовтий.

Прогноз погоди в Україні на 17 травня

У понеділок, 17 травня, дощі накриють центральні, східні, частину північних і південних областей, місцями очікуються грози. Температура протягом дня коливатиметься на рівні +18°...+28°.

У Києві - хмарно з проясненнями, злива. Температура повітря вночі +12°, вдень +19°.

У Львові в понеділок очікується сонячна погода. Вночі +10°, вдень +21°.

В Одесі 17 травня - сонячно, температура вночі +13°, вдень +21°.

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Автор: Олена Пилипчак