Через хуртовини та ожеледицю на дорогах було порушено рух транспорту у багатьох містах України.

В Україні через погіршення погоди на дорогах утворилися величезні затори, сталося багато аварій, а десятки населених пунктів залишилися без електропостачання.

Так, за даними ДСНС України, станом на ранок через погіршення погоди знеструмлено 165 населених пунктів у 6 областях.

Де немає світла

Херсонська область – 65 населених пунктів

Дніпропетровська область - 46 населених пунктів;

Миколаївська область - 23 населених пунктів;

Запорізька область - 17 населених пунктів;

Донецька область - 13 населених пунктів;

Сумська область - 1 населений пункт.

Як повідомляється, до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

За інформацією Укравтодору проїзд на дорогах загального користування забезпечено.

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Негода в Україні

За даними ТСН, у Харкові сильна хуртовина паралізувала рух транспорту: ввечері місто стало у годинні затори. Там за кілька годин від початку снігопаду патрульні зафіксували понад два десятки аварій. Комунальники вивели на дороги дві сотні спецмашин для розчищування доріг. Як повідомляється, для прискорення прибирання в місто заборонили заїжджати вантажівкам, які у Харкові проїздом.

Як повідомляв Погода УНІАН, у Дніпрі випала аномальна кількість снігу, яка сягає у деяких місцях до 50 см. Патрульна поліція перекрила виїзди у місто для фур.

Потужний снігопад вплинув й на розклад аеропорту Запоріжжя, багато рейсів були скасовані або затримані.

А на півдні України почався крижаний апокаліпсис. Зокрема, в Одесі через ожеледицю порушено рух електротранспорту, люди добираються на роботу пішки. Аналогічна ситуація склалася і в Миколаєві. А в Херсоні через обмерзання контактної мережі зупинилися тролейбуси.

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