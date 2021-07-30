На рослині вже дозріли великі бутони.

У Запоріжжі несподівано починає цвісти магнолія.

Про це в Facebook повідомляється на сторінці Запорізького ботанічного саду.

"Незвичайне явище! Магнолія Лебнера (Magnolia Loebneri) збирається квітувати вдруге за рік. Природа не перестає дивувати!"- йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що більшість сортів магнолії починають цвісти в травні.

Як повідомляв УНІАН, раніше в парках Дніпра розцвіли так звані Мавританські газони. Особливість таких газонів в тому, що вони не потребують догляду, і взагалі не потребують стрижки. За даними департаменту, рясні сходи витіснили карантинні рослини, і вже зараз перші ароматні квіти приваблюють корисних комах і птахів.

А в місті Перечин Закарпатської області на площі у вісім гектарів розцвіло лавандове поле. Лавандова гора в Перечині приваблює сотні туристів своїми неймовірними видами на навколишні гори, зокрема на Полонину Руна, і пряним ароматом квітів. Крім естетичної краси лаванда ще й має лікарську функцію.

Автор: Катерина Лиманська