Синоптик зазначила, що нинішня холодна і дощова весна сприятлива для майбутнього врожаю.

На травневі свята в Україні не буде звичної для цього часу теплої погоди.

Про це повідомила начальник відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко, передає OBOZREVATEL.

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"До 10 травня особливої спеки не видно", - уточнила начальник відділу агрометеорології Українського Гідрометцентру Тетяна Адаменко.

Але в цей період все одно будуть спостерігатися невеликі опади, хоч і не кожен день.

"2-3 дні без опадів, але щось буде випадати", - пояснила вона.

За прогнозами Адаменко, заморозки в Україні припиняться ближче до 29 квітня:

"У повітрі заморозків бути не повинно. Можуть бути на ґрунті - найбільше на заході і на півночі, на півдні - найменше".

Адаменко додала, що нинішня холодна і дощова весна вкрай сприятлива для майбутнього врожаю.

"На даний момент ресурс вологи на полях - найкращий за останні 20 років. Завдяки зимовим і квітневим опадам. На заході країни їх було менше норми, на решті території вище норми, але так як невисока температура, випаровування мінімальні, втрата вологи незначна", - пояснила вона.

Синоптик додала, що на сьогоднішній день ніде в Україні "немає посушливих явищ, що буває вкрай рідко". У цьому контексті Адаменко пожартувала, що цієї весни "не вийшло перевзутися відразу з чобіт у босоніжки", але така погодна ситуація дуже корисна для сільськогосподарських культур.

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Автор: Олена Пилипчак