У неділю в південній іранській провінції Хормозган недалеко від портового міста Бендер-Аббас сталося два сильних землетруси силою 6,3 і 6,4 бала.
Про це повідомляє агентство MEHR.
За даними сейсмологічного центру Ірану, перший землетрус стався о 15:36 за місцевим часом у неділю на глибині 18 кілометрів. Другий - через хвилину, о 15:37 за місцевим часом на глибині 10 кілометрів.
Землетрус відчувався в декількох містах на півдні Ірану в провінції Хормозган, повідомив місцевий чиновник.
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За наявними даними, в райони, що постраждали від землетрусу, відправлені рятувальні бригади.
Землетруси також відчувалися в сусідніх провінціях Керман і Фарс.
За деякими даними, поштовхи відчувалися також в Об'єднаних Арабських Еміратах і Саудівській Аравії.
Одна людина була оголошена загиблою в результаті землетрусу, а кількість поранених збільшилася до 27. Постраждалі, як повідомляється, були госпіталізовані.
У постраждалому районі сталися перебої в подачі електроенергії та збої в системі електрозв'язку.
Нагадаємо, на початку листопада Туреччину сколихнув сильний землетрус магнітудою 5,1 за шкалою Ріхтера.
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