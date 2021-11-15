В результаті землетрусу загинула одна людина.

У неділю в південній іранській провінції Хормозган недалеко від портового міста Бендер-Аббас сталося два сильних землетруси силою 6,3 і 6,4 бала.

Про це повідомляє агентство MEHR.

За даними сейсмологічного центру Ірану, перший землетрус стався о 15:36 за місцевим часом у неділю на глибині 18 кілометрів. Другий - через хвилину, о 15:37 за місцевим часом на глибині 10 кілометрів.

Землетрус відчувався в декількох містах на півдні Ірану в провінції Хормозган, повідомив місцевий чиновник.

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За наявними даними, в райони, що постраждали від землетрусу, відправлені рятувальні бригади.

Землетруси також відчувалися в сусідніх провінціях Керман і Фарс.

За деякими даними, поштовхи відчувалися також в Об'єднаних Арабських Еміратах і Саудівській Аравії.

Одна людина була оголошена загиблою в результаті землетрусу, а кількість поранених збільшилася до 27. Постраждалі, як повідомляється, були госпіталізовані.

У постраждалому районі сталися перебої в подачі електроенергії та збої в системі електрозв'язку.

Нагадаємо, на початку листопада Туреччину сколихнув сильний землетрус магнітудою 5,1 за шкалою Ріхтера.

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Автор: Катерина Лиманська