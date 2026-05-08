Перед парадом погрози Україні наростають: в ISW розкрили, чого боїться Путін

Аналітики розповіли, що ховається під погрозами Кремля, який нахвалявся застосувати навіть "Орешник".

Росія використає односторонній режим припинення вогню для проведення параду на 9 травня для виправдання погроз або ескалації у війні проти України.

Про це йдеться у свіжому звіті американського Інституту з вивчення війни (ISW). Аналітики акцентували, що чим ближче до параду на 9 травня, тим різкіші погрози ескалації проти України оголошує Кремль.

В ISW навели приклад, що депутати російської держої думи, які часто виступають рупорами Кремля, стверджували, що російські війська можуть у відповідь використати балістичні ракети "Орешник" для ударів по Києву, і що ці заяви є "останнім попередженням Росії Брюсселю.

"Кремль намагається довести, що він може знелюднити Київ та контролювати схвалення рішень партнерами України за допомогою погроз ескалації війни, в той час, як Путін намагається замаскувати слабкість, яку виявили українські атаки по глибокому тилу РФ", - йдеться у звіті.

В ISW зазначили, що погрози Кремля на адресу України відповісти в разі зриву параду, відображають усвідомлення російським диктатором Володимиром Путіним того, що він не може надійно захистити Москву та інші глибокі тилові райони від українських ударів.

Аналітики припустили, що Росія намагається й цього разу застосувати свою політику залякування, частково шляхом ескалації погроз на адресу України та її партнерів.

Режим тиші і парад в Москві

Раніше міноборони Росії оголосило перемир’я у війні проти України з півночі 8 травня до 10 травня на честь Дня перемоги. Міноборони РФ закликало Україну "наслідувати цей приклад", заявивши, що в іншому разі буде "адекватна відповідь".

Як пише Der Spiegel, цьогоріч Росія значно скоротила військовий парад на 9 травня і на ньому не буде не тільки танків, а й іноземних журналістів. Видання повідомило, що вперше в історії Кремль відкликав запрошення для іноземних ЗМІ.

