Війна на Близькому Сході може коштувати Україні мільярди доларів, - оцінка НБУ

Війна на Близькому Сході посилює ризики для економіки України через стрибок цін на нафту, подорожчання логістики та загрозу дефіциту пального.

Як йдеться в Інфляційному звіті НБУ, бойові дії та загрози судноплавству в Ормузькій протоці вже спричинили різке зростання цін на енергоносії та їхню високу волатильність.

Базовий сценарій НБУ передбачає поступове послаблення напруженості вже з кінця другого кварталу 2026 року. За таких умов середня ціна на нафту Brent становитиме близько 100 доларів за барель у другому кварталі та знизиться до 80 доларів наприкінці року. Водночас у разі затяжної війни до кінця 2026 року ціни можуть підскочити до 150 доларів за барель із подальшим зниженням до 100 доларів у четвертому кварталі.

Регулятор наголошує, що навіть базовий сценарій створює для України сильніший тиск, ніж очікувалося раніше. Через високу залежність від імпорту пального ціни на нього у квітні зросли на 36% у річному вимірі, тоді як у січні НБУ прогнозував лише 9%. Прямий внесок подорожчання пального в річну інфляцію вже сягнув 0,9 відсоткового пункта, а з урахуванням вторинних ефектів – зростання транспортних і логістичних витрат – до кінця року вплив може зрости до 1,5 в. п., а за негативного сценарію – до 3 в. п.

Дорожчі енергоносії також тиснутимуть на економічне зростання. Найбільше постраждають енергоємні та транспортно залежні галузі, де бізнес буде змушений скорочувати виробництво через зростання собівартості. За оцінками НБУ, війна на Близькому Сході сповільнить зростання реального ВВП України у 2026 році на 0,3 в. п., а у разі затяжного конфлікту – на 0,6 в. п.

Окремим ризиком залишається можливий дефіцит пального. Україна повністю залежить від імпорту нафтопродуктів, тому перебої з постачанням можуть ускладнити логістику та роботу агросектору. Крім того, подорожчання нафти й газу збільшить витрати України на імпорт енергоносіїв у березні–грудні 2026 року на 1,3 млрд доларів порівняно із січневим прогнозом, а за негативного сценарію ця сума може більш ніж подвоїтися.

Додатковий тиск створить і ринок добрив: витрати на їхній імпорт можуть зрости до 150 млн доларів, а в разі тривалої війни – до 300 млн доларів. При цьому через світовий дефіцит фізичні обсяги імпорту можуть скоротитися. Це призведе до зниження врожайності сільськогосподарських культур та зменшення експортного потенціалу в наступні роки.

Частково негативний ефект може компенсувати подорожчання агропродукції на світових ринках. У НБУ очікують, що це принесе Україні додатково від 0,6 до 1,6 млрд доларів валютної виручки у 2026 році. Також війна на Близькому Сході, за оцінками регулятора, підвищила інтерес до українських оборонних технологій, що відкриває потенціал для розвитку експорту продукції ОПК.

Після тривалого періоду зниження інфляція в Україні почала зростати, передусім через подорожчання енергоресурсів. Національний банк погіршив прогноз інфляції до 9,4% на кінець поточного року (попередній прогноз складав 7,5%).

Також Національний банк погіршив прогноз зростання ВВП на цей рік з 1,8% до 1,3%, адже на початку року економічна активність сповільнилася, передусім через наслідки атак Росії на енергетичну інфраструктуру та об’єкти логістики на тлі дуже холодної зими.

